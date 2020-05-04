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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области выросло на 61

Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 681

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Новосибирской области выросло за последние сутки на 61 и составило 681 случай. Число смертей пациентов с коронавирусом выросло на две, говорится в сообщении оперативного штаба.

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"По данным оперативного штаба на 10:00 (6:00 мск) 4 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина (55 лет) и мужчина (61 год)", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заразившихся в регионе составило 681 случай, общее число смертей - 9. Еще 150 человек выздоровели. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ 12 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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