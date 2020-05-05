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Пандемия коронавируса нового типа

В Кузбассе предоставят пострадавшему от коронавируса бизнесу субсидии на выплату зарплат

Глава региона Сергей Цивилев главной целью назвал сохранение рабочих мест и поддержку жителей

КЕМЕРОВО, 5 мая. /ТАСС/. Компании из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики в Кузбассе смогут получить субсидии из регионального бюджета на выплату зарплат своим сотрудникам. Новая региональная мера поддержки для бизнеса начнет действовать уже с 6 мая, сообщил во вторник заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"Субсидия будет выплачиваться ежемесячно в размере 50% МРОТ (7884,5 рублей) и компенсации затрат на уплату страховых взносов на каждого работника. Максимальный срок предоставления субсидии - три месяца", - сказал Венгер на рабочей встрече с губернатором Сергеем Цивилевым.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, получателями субсидии могут стать компании из утвержденного правительством РФ перечня отраслей экономики, пострадавших от коронавируса, - это предприятия в сфере общественного питания, туризма, торговли некоторыми непродовольственными товарами и др. Обязательным условием также будет являться фактическое приостановление работы, соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства и отсутствие у компании долгов по налогам и сборам. Глава региона отметил, что данная мера поможет сохранить трудовые коллективы и обеспечит стабильную выплату зарплат.

"Важно, чтобы принятые меры поддержки бизнеса и работодателей эффективно работали. Главная цель - сохранить рабочие места и поддержать жителей", - цитирует пресс-служба слова Цивилева.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 4 пациента умерли, 25 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков. В регионе действует режим повышенной готовности, с 31 марта власти рекомендовали жителям области соблюдать самоизоляцию. Не работают торговые центры и магазины, за исключением продающих товары первой необходимости и продукты, закрыты кафе, рестораны, спортивные залы, учреждения культуры и досуга.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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