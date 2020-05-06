Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 800

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Количество людей, заразившихся коронавирусом в Новосибирской области, за последние сутки выросло на 63 и составило 809 случаев, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"По данным оперативного штаба на 11:00 (7:00 мск) 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, 39 из них - дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 умерли.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.