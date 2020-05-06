{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 800

За сутки инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Количество людей, заразившихся коронавирусом в Новосибирской области, за последние сутки выросло на 63 и составило 809 случаев, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По данным оперативного штаба на 11:00 (7:00 мск) 6 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 63 человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, 39 из них - дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 умерли.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Филиал кардиодиспансера в Новокузнецке закрыли на карантин из-за коронавируса
Инфекцию обнаружили у нескольких пациентов учреждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС