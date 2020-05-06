Филиал кардиодиспансера в Новокузнецке закрыли на карантин из-за коронавируса

КЕМЕРОВО, 6 мая. /ТАСС/. Филиал областного кардиодиспансера в Новокузнецке закрыт на карантин из-за выявления коронавирусной инфекцией у нескольких пациентов стационара, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе медучреждения. Прием пациентов ограничен и в поликлинике города Белово, где вирус подтвержден у врача-офтальмолога, рассказал в видеообращении глава муниципалитета Алексей Курносов.

"Несмотря на все предпринимаемые меры, в нашем городе выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружили у врача-офтальмолога из Нового Городка (городской поселок - прим. ТАСС), круг ее общения огромен, в опасности сотни жителей поселка. На карантин отправлены все участники первого круга общения, в ближайшее время будет полностью обработана поликлиника, временно будет ограничен прием врачей", - сказал Курносов в своем видеообращении, которое опубликовано в среду на его официальной странице в Instagram.

В пресс-службе Кемеровского областного кардиологического диспансера ТАСС рассказали, что часть отделений Новокузнецкого филиала переведена в режим работы без выхода из стационара. Коронавирус подтвердился у нескольких пациентов после выписки, в диспансере они проходили лечение без каких-либо симптомов заболевания. При этом точное число зараженных в медучреждении не уточняют.

"Выявлен коронавирус за пределами госпитализации, они у нас пролечились, были выписаны, обратились в другие лечебные учреждения с пневмонией, им сделали тесты, [которые] выявили коронавирус. Очень много контактов сформировалось, [сейчас] 119 пациентов и 47 врачей находятся на карантине в отделениях и много врачей на самоизоляции дома", - рассказали в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба в Кузбассе, в регионе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 18 пациентов диагноз подтвердился за последние сутки, четыре человека умерли, 26 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.