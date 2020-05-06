В Новосибирске 9 мая запустят телемарафон об истории празднования Победы

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Телемарафон, рассказывающий о парадах Победы, прошедших в Новосибирске в разные годы, проведут для жителей Новосибирской области 9 мая. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"9 мая мы решили сделать телемарафон, который будет проходить с 9 утра и 10 часов вечера. Все акции, которые мы будем проводить, будут транслироваться на 49-м канале, YouTube-канале "Мэр и я". Мне кажется, мы создали уникальный контент на целый день, целый день у нас будет посвящен празднованию и истории празднования 9 мая в Новосибирске", - рассказала Терешкова.

Первые лица города и области в ходе марафона поздравят горожан. Поздравления прозвучат также и от врачей, которые, как отметила Терешкова, уже являются "героями нашего времени". Зрители смогут вспомнить, как в Новосибирске проходили парады в разные годы, узнают интересные исторические факты о них.

В студию планируют пригласить из Томска организаторов акции "Бессмертный полк". Терешкова также отметила, что в городе 9 мая на рекламных щитах покажут участников "Бессмертного полка". Историями своих семей поделятся губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Будут различные включения. В проекте "Город хранитель" мы расскажем о тех заводах, которые были эвакуированы в Новосибирск, расскажем о музеях, которые были эвакуированы из Москвы и Санкт-Петербурга и из других городов. Во время войны Новосибирск стал ковчегом, который хранил культурные ценности, наверное, со всего мира", - сказала Терешкова, добавив, что будут организованы включения с различными музеями.