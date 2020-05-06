Первая тренировка пролета авиации прошла над главной площадью Кызыла

ТАСС, 6 мая. Первая репетиция демонстрационного пролета авиации, который состоится 9 мая над главной площадью столицы Республики Тыва, прошла в Кызыле, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Взлет самолета и вертолетов производился с аэродрома в Кызыле. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Арата в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 300 км/ч для самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пролете над площадью 9 мая будут задействованы пять единиц авиационной техники - транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26.

Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая.