{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Первая тренировка пролета авиации прошла над главной площадью Кызыла

В полетах 9 мая задействуют транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26

ТАСС, 6 мая. Первая репетиция демонстрационного пролета авиации, который состоится 9 мая над главной площадью столицы Республики Тыва, прошла в Кызыле, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Взлет самолета и вертолетов производился с аэродрома в Кызыле. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя для пролета над площадью Арата в установленные сроки. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 300 км/ч для самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пролете над площадью 9 мая будут задействованы пять единиц авиационной техники - транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и транспортный самолет Ан-26.

Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая.

Теги
РоссияТыва75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Коронавирус обнаружили на крупнейшем золотодобывающем предприятии РФ в Красноярском крае
На промышленной площадке Олимпиадинского ГОК зафиксировано три случая инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС