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75-летие Победы

Генеральная репетиция пролета авиации в День Победы прошла в Новосибирске

В нем задействованы 10 единиц авиационной военной техники

ТАСС, 7 мая. Генеральная репетиция пролета авиации над площадью Ленина в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Новосибирске, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"В пролете приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы Канск Центрального военного округа. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия", - говорится в сообщении.

В праздничном пролете в День Победы задействованы 10 единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. 9 мая демонстрационный пролет авиации состоится в 10:30 по местному времени (08:30 мск).

В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолета и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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