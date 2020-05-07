Новосибирский Биотехнопарк начал проводить лабораторную диагностику COVID-19

"Мы решили проводить диагностику COVID-19, поскольку понимаем, насколько важно сейчас проводить массовое и оперативное тестирование жителей нашего региона. Мы провели дополнительное обучение специалистов, доукомплектовали лаборатории медицинской техникой, приобрели все необходимые защитные средства, получили допуски", - приводит пресс-служба слова генерального директора Биотехнопарка Александра Иванова.

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Новосибирский Биотехнопарк приступил к лабораторной диагностике COVID-19. Пробы для исследования будут поступать из государственных медучреждений Новосибирской области, а также из частных лабораторий. Планируется, что первоначально специалисты будут проводить анализ до 100 проб в день, сообщила в четверг пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Отмечается, что наличие коронавируса в пробах будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результат тестирования будет готов в течение суток после поступления пробы в Биотехнопарк. Первоначально Биотехнопарк будет проводить анализ до 100 проб в день, постепенно нагрузка будет увеличиваться.

Кроме того, в настоящее время специалисты Биотехнопарка также готовятся к проведению тестирования на наличие антител к COVID-19.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Первый резидент запустил свое производство в 2012 году. Инвестиции в проекты резидентов оставляют более 4 млрд рублей.

В новость была внесена правка (12:39 мск) - исправление в первом абзаце, верно - пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.