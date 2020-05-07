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В Красноярске арестовали замначальника дирекции железнодорожных вокзалов

Он обвиняется в получении взятки в размере более 300 тыс. рублей от представителя охранного предприятия

КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту взятки в крупном размере возбуждено в отношении замначальника по транспортной безопасности Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника по транспортной безопасности Красноярской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" по факту получения взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении обвиняемого по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2017-2018 годах получил более 300 тыс. рублей от представителя охранного предприятия "за совершение заведомо незаконного бездействия в отношении указанного охранного агентства".

Сообщается, что из-за недостатка сотрудников на вокзале станции "Красноярск" агентство должно было сократить количество постов охраны, также должна быть снижены сумма оплаты услуг. Однако обвиняемый предложил за взятку не принимать к агентству мер по расторжению договора, взысканию штрафных санкций и снижению суммы оплаты, говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
РоссияКрасноярский край
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