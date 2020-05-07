В регионах Сибири высаживают деревья и геоглифы в память о погибших солдатах

ТАСС, 7 мая. Жители регионов Сибири высаживают деревья в рамках международной акции "Сад памяти" - липы, ели и сосны станут своеобразным напоминанием о подвиге солдатов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. В регионах подходят к проекту творчески, к примеру, в Кемеровской области высадили геоглифы - надписи "Спасибо за победу" и "75 лет Победы" из деревьев, они будут видны с высоты птичьего полета, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Кузбасса.

"Сегодня в рамках международной акции "Сад памяти" возле села Преображенка Тяжинского муниципального округа появилась масштабная надпись из деревьев - геоглиф - "Спасибо за Победу". Деревья посадили <...> в память о жителях Кузбасса, которые героически погибли на полях сражений, приближая Победу", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента.

Тяжинский район, где высажен геоглиф размером 100 м в ширину и 50 м в высоту из более чем 3,5 тыс. саженцев сосны - родина солдата Николая Масалова, спасшего в 1945 году немецкую девочку и ставшего прототипом памятника воинам-освободителям в Трептов-парке. Надпись из 1,2 тыс. крупномерных саженцев разных пород также появилась и в Гурьевском муниципальном округе. Всего в 2020 году жители Кузбасса высадят в честь 75-летия Победы 156 тыс. деревьев - по количеству жителей региона, не вернувшихся с войны. В соседней с Кемеровской областью Республике Алтай, как рассказал ТАСС руководитель исполкома регионального отделения всероссийской организации "Волонтеры Победы" Вадим Фефелов, в рамках проекта планируется высадить 28669 деревьев, - сегодня первые 30 лип и елей были высажены в селе Майма в парке Победы.

"Участники акции посвятили деревья родственникам или неизвестным солдатам, в регионе акция будет идти до осени. Около 42 тыс. жителей Республики Алтай ушли на фронт и более половины не вернулись. Для нас акция - восстановление исторического баланса: 27 млн человек не вернулись с фронта, дерево - символ жизни, мы, потомки, даем 27 млн жизней", - пояснил Фефелов.

Акция "Сад Памяти" проходит и в Туве - в столице региона высадили сосны у памятника "Кызыл кош" (Красный обоз), установленному в Кызыле в память о тружениках тыла. Саженцы деревьев высаживают также в Эрзине, Тээли, других населенных пунктах Тувы, а в соседнем Красноярске крае по 75 деревьев высадили в шахтерских городах и поселках. В Омской области высажено несколько тысяч саженцев сосны в "Саду памяти" Черлакского района, откуда на фронт ушло около 8 тыс. человек - более 5,6 тыс. из них не вернулись домой. Как рассказали в Главном управлении лесного хозяйства, планировалось, что посадка деревьев будет происходить с участием местных жителей и школьников, однако из-за пандемии коронавируса деревья сажали профессиональные лесоводы с полным соблюдением мер безопасности.

Об акции

За время проведения международной акции "Сад памяти" планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.