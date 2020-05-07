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Авиакомпания "СиЛА" прекратила до осени рейсы из Томска в Новокузнецк

Они выполнялись два раза в неделю на самолете L-410

ТОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) исключила из летнего расписания рейсы из Томска в Новокузнецк (Кемеровская область) из-за низкого пассажиропотока и ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС первый замдиректора "СиЛы" Александр Гениевский.

"Эпидемия началась, и там (на рейсе Томск - Новокузнецк) пассажиропотока уже нет - один человек на рейс, иногда ноль. Мы решили отложить", - сказал собеседник агентства, уточнив, что возобновить полеты планируется осенью, после окончательного снятия ограничений.

Гениевский добавил, что рейс выполнялся два раза в неделю на самолете марки L-410. Данный маршрут был организован совместно с властями Томской и Кемеровской областей и входит в перечень субсидированных, за счет чего стоимость одного билета была в пределах 2 тысяч руб. (примерно столько же стоит проезд между этими городами на автобусе).

Еженедельно рейс перевозил 15-30 человек. При этом стоимость одного полета самолета в обе стороны оценивается приблизительно в 100 тысяч рублей.

Гениевский отметил, что после возобновления полетов авиакомпания оценит востребованность данного маршрута у населения еще раз: если пассажиропоток в одну сторону будет меньше, чем три человека за полет, то авиакомпания вынуждена будет отказаться от него.

Теги
РоссияКемеровская областьТомская область
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