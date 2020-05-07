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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирске открыли отдельный госпиталь для бессимптомных пациентов с коронавирусом

Штат госпиталя укомплектован, все 190 коек имеет доступ к подключению кислорода

ТАСС, 7 мая. Отдельный госпиталь на 190 человек в Новосибирске, где введен масочный режим, открыли для выздоравливающих и бессимптомных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на утро четверга в новосибирских стационарах как с подозрением на COVID-19, так и на лечении находились 1 118 человек и 74 детей. В понедельник оперштаб сообщал о 711 взрослых пациентах в стационарах Новосибирска и 91 госпитализированном ребенке.

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"Инфекционный госпиталь на базе ГБУЗ НСО "ГКБ № 12" открылся <...> для приема пациентов с коронавирусом, <...> предусмотрено 190 коек. В настоящий момент в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных", - говорится в сообщении.

Каждая из 190 коек имеет доступ к подключению кислорода, уточнили в региональном Минздраве. Штат госпиталя полностью укомплектован и обеспечен средствами защиты.

Новосибирская область с 876 зарегистрированными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края, где на утро 7 мая было известно о 910 инфицированных жителях.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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