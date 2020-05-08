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Пандемия коронавируса нового типа

Меняйло сообщил, что в СФО решили проблемы с масками и тест-системами на коронавирус

Полпред также отметил, что сибирские регионы пока не вышли на пик заболеваемости
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Регионы сибирского федерального округа решили проблемы с дефицитом медицинских масок и тест-систем на коронавирус, сообщил в пятницу в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Вы помните, был дефицит с масками, вопрос ставился о том, что они в аптеках поисчезали. <…> Еще проблематика была с тестами. Поначалу они были несовершенны, и тест-системы выпускал только наш "Вектор", была проблематика с лабораториями, которые проводят тестирование. На сегодня эта система развернута, дефицитов с тестами нет, тест-систем уже несколько, и они более гарантированно дают результаты. <…> Сейчас эта система развернута", - сказал Меняйло.

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По его словам, сибирские регионы пока не вышли на пик заболеваемости. При этом те ограничительные меры, которые в регионах приняты, позволили не допустить вспышек заболеваемости, но ударили по экономике.

В сибирских регионах выявлено 3,8 тыс. случаев коронавируса, из них 188 за последние сутки. Больше всего заразившихся в Новосибирской области и Красноярском крае.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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