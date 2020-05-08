Меняйло сообщил, что в СФО решили проблемы с масками и тест-системами на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Регионы сибирского федерального округа решили проблемы с дефицитом медицинских масок и тест-систем на коронавирус, сообщил в пятницу в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Вы помните, был дефицит с масками, вопрос ставился о том, что они в аптеках поисчезали. <…> Еще проблематика была с тестами. Поначалу они были несовершенны, и тест-системы выпускал только наш "Вектор", была проблематика с лабораториями, которые проводят тестирование. На сегодня эта система развернута, дефицитов с тестами нет, тест-систем уже несколько, и они более гарантированно дают результаты. <…> Сейчас эта система развернута", - сказал Меняйло.