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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверит больницу в Кузбассе, где издали приказ о наказании врачей с COVID-19

Проверку также инициировало региональное министерство здравоохранения

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса проведет проверку Кемеровской областной клинической больницы, где, по информации местных СМИ, издан внутренний приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу местные СМИ в Кузбассе сообщили о том, что сотрудников областной больницы будут увольнять в случае подтверждения у них коронавируса. Соответствующий внутренний приказ подписан руководителем медучреждения. Согласно документу, если у переведенных на дистанционную работу сотрудников будет диагностирован коронавирус, они будут привлекаться к дисциплинарной ответственности по ст. 192 ТК РФ ("Дисциплинарные взыскания"), ее санкции предусматривают замечание, выговор или увольнение.

"В связи с публикациями в СМИ об издании приказа в Кемеровской областной клинической больнице прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет оценена законность издания данного акта", - рассказали в прокуратуре.

Минздрав Кузбасса также намерен провести проверку в медучреждении. Как пояснили ТАСС в региональном министерстве, руководство больницы имеет право издавать локальные нормативные акты в рамках своей компетенции. Соблюдены ли в них требования трудового законодательства, будет установлено в ходе проверки.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 10 случаев за последние сутки. 5 пациентов умерли, 51 выздоровел, остальные находятся под наблюдением медиков. Также известно, что среди зараженных есть врачи филиала областного кардиодиспансера в Новокузнецке и медики поликлиники города Белово.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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