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75-летие Победы

Восстановленный истребитель военных лет пролетел над Новосибирском в День Победы

Всего над городом пролетели 10 единиц авиационной военной техники

НОВОСИБИРСК, 9 мая. /ТАСС/. Истребитель МиГ-3, широко применявшийся в начале Великой Отечественной войны, восстановленный новосибирской компанией "Авиареставрация", пролетел над городом в честь празднования Дня Победы. Он был поднят из болот в Тверской области, где боевая машина пролежала 67 лет, и отреставрирован, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

"Легендарный высотный истребитель МиГ-3 - участник Великой Отечественной войны, восстановленный новосибирскими авиареставраторами, в составе парадной эскадрильи современной боевой техники пронесся над городом в честь 75-летия Победы", - говорится в сообщении.

Пилотировал истребитель директор Сибирского научно-исследовательского института авиастроения (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина летчик-испытатель Владимир Барсук.

Самолет был сбит в Тверской области 1 октября 1941 года, пилотировавший его летчик Иван Крапивко выжил. Он погиб позднее, в бою под Сталинградом. По количеству звезд, сохранившихся на борту истребителя, видно, что летчик уничтожил шесть фашистских самолетов. В 2012 году МиГ-3 извлекли из болота и собрали по восстановленным чертежам, фотографиям и кадрам военной хроники. Восстанавливая самолет, специалисты старались сохранить его оригинальные элементы, в 2015 году работа была закончена.

"Именно на таком самолете начинал свой путь наш знаменитый земляк, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. И если посмотрите его воспоминания, он хвалил и тепло отзывался (только) о двух самолетах. Один из них - МиГ-3, на котором он проводил первые бои и учился военному ремеслу", - отметил в беседе с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Одномоторный одноместный высотный истребитель-перехватчик МиГ-3 - модернизированная версия истребителя МиГ-1. Разработан конструкторами Артемом Микояном и Михаилом Гуревичем. Самолет начали производить в декабре 1940 года, машину сняли с производства в октябре 1941 года из-за слабой маневренности и сложной управляемости. В военные годы построили 3 172 истребителя этого типа.

Авиапарады в Сибири

В небе над Новосибирском по случаю Дня Победы прошел авиапарад военной техники Центрального военного округа (ЦВО). Над городом пролетели десять единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

В годы войны Новосибирск стал центром, куда эвакуировали крупные производства и культурные учреждения из центральной части страны. В первые месяцы войны в Новосибирскую область перебросили оборудование и кадры 34 оборонных заводов, четырех НИИ, восьми строительных и монтажных трестов, проектных организаций. В городе были организованы крупные военные производства: боеприпасов, самолетов-истребителей и танков. К концу войны население Новосибирска выросло более чем на сто тысяч человек и превысило полумиллионный показатель.

Авиапарады проходят и в других сибирских городах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО, в Абакане в них участвуют два истребителя МиГ-31. В соседней Туве, над Кызылом в параде задействованы четыре вертолета Ми-8АМТШ и военно-транспортный самолет Ан-26.

Теги
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