Глава Алтая поздравил участников Великой Отечественной войны

ТАСС, 9 мая. Все 39 участников Великой Отечественной войны, живущих в Республике Алтай, получили личные поздравления с юбилеем Победы и пожелания крепкого здоровья и мирного неба по телефону и видеосвязи от главы региона Олега Хорохордина. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства республики.

Республика Алтай - отдаленный горный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе 63 тыс. проживают в единственном городе - Горно-Алтайске.

"Глава региона Олег Хорохордин в День Победы поздравил по телефону и видеосвязи каждого из 39 участников Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Алтай. Он пожелал им мирного неба, крепкого здоровья, добра и благополучия", - рассказали в пресс-службе.

Один из участников войны, которого поздравил глава - Сергей Иванович Гончаров. Он родился в 1927 году, воевал на Первом Дальневосточном фронте, награжден орденом Отечественной войны, медалью "За победу над Японией", юбилейными медалями. Сергей Иванович, как отмечают в пресс-службе, встречает 75-летие Победы в боевом настроении. "Спасибо за то, что День Победы не пропадает, меня поздравляете - и дай бог вам тоже здоровья, спасибо, что не забываете нас, стариков", - ответил Гончаров Хорохордину во время общения по видеосвязи.

Юбилей Победы в регионе проходит в онлайн-формате - городской Дом культуры проводит виртуальную прогулку по обновленному мемориальному комплексу "Парк Победы", также проведут онлайн-концерт "Голоса Победы". Вечером всех приглашают присоединиться к акции "Фонарики Победы" - нужно выйти на балкон или подойти к окну и зажечь символ памяти, фонарик. Также в Горно-Алтайске пройдет театрализованное представление "Фронтовая бригада" в ряде микрорайонов.

Алтай - фронту

Республика Алтай, которая в 1940-х годах называлась Ойротской автономной областью, ковала Победу в тылу. В военные годы для нужд оборонной промышленности и народного хозяйства там добывали цветные и редкие металлы - был открыт Акташский рудник по добыче ртути и уже с первых дней 1942 года началось освоение ртутных месторождений. Для строительства фабрик, заводов, жилья были даны сотни тысяч кубометров древесины, изготовлены сотни конных повозок, десятки тысяч пар лыж, более 100 тыс. пар валенок, десятки тысяч полушубков, около 100 тыс. гимнастерок, столько же брюк и шаровар, более 100 тыс. пилоток, почти 150 тыс. вещевых мешков.

Жители области из своих средств внесли в фонд обороны 3 млн. 905 тыс. рублей. В госбюджет из области поступило около 300 млн рублей. На деньги, что перечислили в фонд обороны жители соседнего Алтайского края и Ойротской автономной области, были построены две танковые колонны, отряд торпедных катеров и авиасоединение. На средства, собранные комсомольцами Горного Алтая, построен военный катер "Комсомолец Ойротии".