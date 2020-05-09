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75-летие Победы

Песни военных лет будут транслироваться в Омске с машины, которая проедет за день 120 км

Жители сельских районов смогут услышать песни, которые будут транслировать автоклубы

ОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Радиомашина, которая транслирует военные песни и победные сводки с фронтов советского диктора Юрия Левитана, проедет в День Победы по Омску 120 км и создаст праздничное настроение во всех микрорайонах города-миллионника. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства культуры Омской области.

"Сегодня, 9 мая, в Омске проходит акция "Голос Победы" - радиомашина, транслирующая военные песни и победные сводки Юрия Левитана, курсирует по улицам Омска. Свой путь "Голос Победы" начал в полдень. Радиомашине предстоит преодолеть 120 км пути, будет 24 остановки в разных точках Омска", - говорится в сообщении.

Жители города смогут услышать около 20 военных песен, известных всем жителям страны. "Ко Дню Победы в Омске планировалось провести множество массовых мероприятий, по понятным причинам их пришлось отменить. Но праздничное настроение никто не отменял. Благодаря акции праздничные мелодии и известный каждому россиянину голос Левитана сегодня смогут услышать и водители, и жители многих домов, мимо которых проезжает машина", - цитирует пресс-служба начальника управления культуры и искусства омского Минкультуры Михаила Сиверина.

В сельские районы региона отправились передвижные многофункциональные культурные центры, полученные Омской областью по нацпроекту "Культура". Автоклубы объедут ряд населенных пунктов шести районов, в которых нет стационарных домов культуры и необходимой звуковой аппаратуры - их жители также услышат военные песни и голос Левитана. На севере области местные артисты на таком автоклубе отправятся поздравлять ветеранов, проживающих в городе Тара, старейшем городе Омской области, и в близлежащих поселениях. Перед их домами будет организована небольшая концертная программа.

Теги
РоссияОмская область75-летие Победы
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