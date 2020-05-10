В Красноярском крае летом ждут потомство выпущенных в заповеднике краснокнижных ирбисов

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Ученые ожидают появления потомства у краснокнижных снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, в конце мая - начале июня в рамках программы по восстановлению численности этих хищников. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

В России отмечается динамика снижения численности ирбиса на территории его ареала, так, в Саяно-Шушенском заповеднике в 2016-2017 годах фиксировался только один снежный барс. В 2018 году началась программа по восстановлению численности вида. Около года назад в заповедник привезли самца и самку ирбиса из Таджикистана. Сейчас в заповеднике живут три ирбиса: местный Ихтиандр и двое завезенных. Говорить об успехе эксперимента по восстановлению популяции этих хищников можно будет тогда, когда у барсов появится потомство.

"Животные акклиматизировались, гон у них в конце февраля - марте. По результатам последней проверки фотоловушек, барсы проявляли большую активность в это время: самцы боролись за внимание самки, активно метя территорию и отгоняя соперника от нее <...>. Мы думаем, гон прошел успешно, но кого предпочла самка, еще предстоит узнать. Котята должны появиться на свет в конце мая - начале июня, но как правило, самка начинает появляться с котятами в начале осени, то есть мы скорее всего увидим их осенью - в конце лета", - сообщил Афанасьев.

Самца, привезенного из Таджикистана, выпустили в конце декабря 2018 года, а самку - в марте 2019 года. Оба животных прошли ветеринарный осмотр и карантинную передержку в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", адаптационный этап проходил в вольерном комплексе на территории заповедника. Наблюдение за перемещением зверей после выпуска ведется при помощи спутниковых ошейников и сети автоматических фотокамер. В конце прошлого года было установлено, что старожил Ихтиандр делит свой территориальный участок с самкой в центральной части ареала группировки, вытеснив привезенного из Таджикистана самца в южную часть.

В конце 2019 года сообщалось, что в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% от мировой популяции. Точную численность установить не удается, так как они живут в труднодоступной горной местности. В России обследовано только 70% мест обитания ирбиса. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек.