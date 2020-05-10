Три человека погибли при столкновении трех автомобилей в Иркутской области

ТАСС, 10 мая. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Усольском районе Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Предварительно установлено, что водитель "девятки" (ВАЗ-2109), следовавший из города Усолья-Сибирского в сторону Иркутска, выехал на встречную полосу, допустив столкновение с двумя автомобилями - "десяткой" (ВАЗ-2110) и Toyota Vista", - сообщил представитель главка.

В ДТП погибли водитель ВАЗ-2109 и двое пассажиров. Еще один пассажир "девятки" и водитель ВАЗ-2110 госпитализированы. Полиция проводит по факту ДТП проверку.