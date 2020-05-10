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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе зафиксировали 1,1 тыс. случаев инфицирования

ТАСС, 10 мая. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки выросло на 75. Общее число зараженных достигло 1,1 тысячи, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"По данным оперативного штаба на 10 утра (06:00 мск) 10 мая, в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", - говорится в сообщении.

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Всего в регионе зафиксировано 1,1 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 60 заболевших - дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 - умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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