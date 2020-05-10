{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рабочих с месторождения в Якутии, где обнаружили коронавирус, доставили в Алтайский край

В регион доставляют здоровых вахтовиков с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию

ТАСС, 10 мая. Вахтовых рабочих с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где в апреле был выявлен очаг коронавирусной инфекции, доставили в Барнаул в Алтайском крае. На месторождении работает 269 жителей края, в воскресенье была доставлена первая партия рабочих из 100 человек, говорится в сообщении регионального оперштаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Первых 100 вахтовиков, работающих на Чаядинском месторождении, доставяли специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России, в регион прибывают здоровые вахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Рабочих обследуют медики. Людей с симптомами заражения коронавирусом госпитализируют. Остальные будут направлены под наблюдением в обсерватор. Режим домашней самоизоляции для рабочих с месторождения применяться не будет.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. По данным на 8 мая, Роспотребнадзором подтверждено 42 случая заражения коронавирусом на месторождении.

В Алтайском крае выявлено 669 случаев заражения коронавирусом, 204 человека выздоровели, трое умерли.

Теги
РоссияАлтайский крайЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
С 12 мая в регионе открываются автосалоны, магазины одежды, обуви, отдельно стоящие либо с отдельным входом площадью до 400 кв. м, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС