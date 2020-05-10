Рабочих с месторождения в Якутии, где обнаружили коронавирус, доставили в Алтайский край

ТАСС, 10 мая. Вахтовых рабочих с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где в апреле был выявлен очаг коронавирусной инфекции, доставили в Барнаул в Алтайском крае. На месторождении работает 269 жителей края, в воскресенье была доставлена первая партия рабочих из 100 человек, говорится в сообщении регионального оперштаба.

"Первых 100 вахтовиков, работающих на Чаядинском месторождении, доставяли специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула. По решению Роспотребнадзора России, в регион прибывают здоровые вахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Рабочих обследуют медики. Людей с симптомами заражения коронавирусом госпитализируют. Остальные будут направлены под наблюдением в обсерватор. Режим домашней самоизоляции для рабочих с месторождения применяться не будет.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. По данным на 8 мая, Роспотребнадзором подтверждено 42 случая заражения коронавирусом на месторождении.

В Алтайском крае выявлено 669 случаев заражения коронавирусом, 204 человека выздоровели, трое умерли.