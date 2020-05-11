В Красноярске потушили пожар на продовольственном складе

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Пожар на складе с пищевыми продуктами в Советском районе Красноярска ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Пожар начался в воскресенье на улице Пограничников, д. 9, на площади 800 кв. м.

"Пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства, уточнив, что площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В результате пожара кровля склада обрушилась на площади 200 кв. м. Информация о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась.