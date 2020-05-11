Четыре человека погибли при пожаре в дачном домике в тувинском поселке

ТАСС, 11 мая. Четыре человека погибли в результате пожара в доме на территории дачного поселка Вавилинский затон в Туве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Поступило сообщение о том, что при тушении пожара жилого дома без адреса, расположенного на территории дачного поселка Вавилинский затон в 9-ти км от гор. Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибшие, предположительно супружеская пара и двое гостей. На даче они распивали алкогольные напитки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По факту пожара началась доследственная проверка.