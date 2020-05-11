Уровень воды в реке Кас снижается в подтопленном поселке староверов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кас в районе поселка Александровский Шлюз в Енисейском районе Красноярского края, где подтопленными остаются четыре дома, продолжает снижаться. Об этом ТАСС сообщили в краевом агентстве ГО и ЧС.

Резкое потепление, вызвавшее интенсивное таяние снега, привело в конце апреля к повышению уровня воды (критическая отметка для реки - 750 см). Было подтоплено 10 домов, 36 человек размещены у родственников. На территории поселка введен режим повышенной готовности.

"За прошедшие сутки уровень воды в реке Кас у населенного пункта Александровский Шлюз Енисейского района понизился на 19 см. Сейчас уровень воды составляет 836 см. Остаются подтопленными четыре жилых дома, 16 человек размещены у родственников", - сказали в ведомстве. Согласно прогнозам синоптиков, 11-12 мая уровень воды в реке продолжит снижаться.

В начале недели на возвышенности возле поселка была развернута палатка на 40 мест с двумя печами, установлен резервный генератор. На дежурстве в Енисейске находится вертолет Ми-8, 16 спасателей и два плавсредства.

Александровский Шлюз расположен на севере Красноярского края, численность населения - более 120 человек, принадлежащих к общине староверов.