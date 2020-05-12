В Приангарье возбудили дело из-за задержки освобождения больного из колонии

ТАСС, 12 мая. Сотрудница ФСИН в Приангарье подозревается в халатности после того, как тяжелобольной заключенный был освобожден из колонии на полгода позже, чем решил суд. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ региона.

"В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ФСИН. <...> По версии следствия, в 2019 году осужденный был освобожден от наказания в связи с тяжелой болезнью. Решение вступило в силу в октябре прошлого года. <...> Мужчина был освобожден в апреле текущего года", - говорится в сообщении.

Дело в отношении инспектора отдела специального учета исправительно-трудовой колонии № 6 в Иркутской области возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), максимальное наказание - арест на 3 месяца. "Инспектор ФСИН ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав осужденного", - говорится в сообщении позиция следствия.

Исправительно-трудовая колония № 6 основана на базе бывшего лагеря японских военнопленных в 1950 под Иркутском. В июне 1955 года при колонии открыли межобластную центральную больницу для осужденных.