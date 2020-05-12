{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Республике Алтай разрешили работу бань, саун и занятия спортом на свежем воздухе

При этом для посещения общественных мест введен обязательный масочный режим
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Власти Республики Алтай с 12 мая расширили список организаций, которым разрешено работать в режиме пандемии, однако для посещения общественных мест введен обязательный масочный режим. В частности, в регионе разрешили проводить спортивные занятия на открытом воздухе, а также работать косметическим салонам, баням и саунам, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. граждан проживают в единственном городе региона - Горно-Алтайске. Одна из основных отраслей республики - туризм, при этом работу туристических объектов приостановлена там до 1 июня из-за пандемии коронавируса. На 12 мая в республике подтверждено 60 случаев коронавирусной инфекции,

"С 12 мая разрешается работа массажным, косметическим салонам, баням, саунам и иным объектам, оказывающим подобные услуги, государственным спортивным организациям, муниципальным и республиканским, осуществляющим спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах. Условие - соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Сделано это, чтобы бизнес вышел из кризиса", - сказал собеседник агентства.

При этом гостиницы, турбазы, заведения общепита, клубы, кинотеатры, бассейны остаются в регионе закрытыми. В общественных местах вводится обязательный масочный режим, ранее носивший рекомендательный характер. Масочный режим на рабочем месте обязаны обеспечить руководители организаций. Управлению Роспотребнадзора, ГУ МВД по региону, а также муниципальным властям рекомендовано проводить проверки соблюдения масочного режима.

 

Теги
РоссияАлтайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Томской области отправили на родину 587 студентов из Казахстана
В минувшие выходные они вернулись домой двумя авиарейсами и пятью автобусами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС