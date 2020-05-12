В Республике Алтай разрешили работу бань, саун и занятия спортом на свежем воздухе

ТАСС, 12 мая. Власти Республики Алтай с 12 мая расширили список организаций, которым разрешено работать в режиме пандемии, однако для посещения общественных мест введен обязательный масочный режим. В частности, в регионе разрешили проводить спортивные занятия на открытом воздухе, а также работать косметическим салонам, баням и саунам, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. граждан проживают в единственном городе региона - Горно-Алтайске. Одна из основных отраслей республики - туризм, при этом работу туристических объектов приостановлена там до 1 июня из-за пандемии коронавируса. На 12 мая в республике подтверждено 60 случаев коронавирусной инфекции,

"С 12 мая разрешается работа массажным, косметическим салонам, баням, саунам и иным объектам, оказывающим подобные услуги, государственным спортивным организациям, муниципальным и республиканским, осуществляющим спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах. Условие - соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Сделано это, чтобы бизнес вышел из кризиса", - сказал собеседник агентства.

При этом гостиницы, турбазы, заведения общепита, клубы, кинотеатры, бассейны остаются в регионе закрытыми. В общественных местах вводится обязательный масочный режим, ранее носивший рекомендательный характер. Масочный режим на рабочем месте обязаны обеспечить руководители организаций. Управлению Роспотребнадзора, ГУ МВД по региону, а также муниципальным властям рекомендовано проводить проверки соблюдения масочного режима.