Незаконно потраченные на покупку вертолета 22 млн рублей возвращены в бюджет Алтая

ТАСС, 12 мая. Бюджет Республики Алтай получил обратно 22 млн рублей, незаконно потраченные на покупку вертолета Robinson R-44. Об этом сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о признании недействительным договора купли-продажи вертолета Robinson R-44. Договор был заключен между ООО "Алтайавиа" и автономным учреждением Республики Алтай "Авиалесоохрана". В бюджет региона возвращены 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее во время проверки прокуратура установила, что 21 марта 2018 года "Авиалесоохране" из бюджета региона была выделена субсидия в 22 млн рублей. У "Алтайавиа" был куплен вертолет Robinson R-44. Вопреки требованиям федерального закона о контрактной системе, закупка воздушного судна состоялась без аукциона.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и договор купли-продажи признал недействительным, нарушающий публичные интересы. На "Алтайавиа" возложили обязанность вернуть 22 млн рублей, средства возвращены региону.

Для авиапатрулирования предприятие заключило договор на оказание услуг со сторонней организацией.