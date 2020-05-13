На севере Иркутской области зарегистрировали 13 случаев заражения вахтовиков коронавирусом

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Очаг распространения коронавируса среди вахтовиков выявлен в Усть-Куте Иркутской области, где, по данным на среду, заразились 13 прибывших на вахту человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова в среду в Законодательном собрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса сообщила, что случаи заражения произошли среди вахтовиков Иркутской нефтяной компании (ИНК). "Это Иркутская нефтяная компания. Несмотря на то, что она выполнила все меры профилактического характера при привозе вахтовиков, такая ситуация возникла", - сказала Вобликова.