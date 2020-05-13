На севере Иркутской области зарегистрировали 13 случаев заражения вахтовиков коронавирусом

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Очаг распространения коронавируса среди вахтовиков выявлен в Усть-Куте Иркутской области, где, по данным на среду, заразились 13 прибывших на вахту человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова в среду в Законодательном собрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса сообщила, что случаи заражения произошли среди вахтовиков Иркутской нефтяной компании (ИНК). "Это Иркутская нефтяная компания. Несмотря на то, что она выполнила все меры профилактического характера при привозе вахтовиков, такая ситуация возникла", - сказала Вобликова.
В пресс-службе ИНК ТАСС подтвердили, что среди вахтовиков компании есть заразившиеся, однако подробную информацию обещали предоставить позже. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева с 12 мая в Иркутской области приостановлен на десять дней прием вахтовиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в Усть-Куте, который находится на севере Иркутской области, по данным оперштаба, с начала эпидемии было зарегистрировано 14 случаев заражения новым коронавирусом. Один человек выздоровел. В Иркутской области, под данным на утро среды, подтверждено 380 случаев заражения, 100 человек выздоровели, шесть умерли.
ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.