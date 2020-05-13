На окраине Красноярска огонь от горящей травы перешел на лес

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС направлен на тушение пожара на окраине Красноярска, где горит сухая трава, огонь распространился на лесной массив. Об этом в среду сообщили журналистам в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в 05:54 мск загорелась сухая трава на пустыре в районе дома № 100 по улице Лесная. "Распространение <...> на лесной массив. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение. В той стороне есть садовые общества", - сообщили в главке МЧС.

Там уточнили, что общая площадь пожара выросла до 30 га, угрозы строениям нет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники.