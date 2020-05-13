В одном из районов Тувы сняли карантин по коронавирусу

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Карантин снят в Тоджинском районе Тувы, где 8 апреля впервые в республике была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола, размещенном на официальном сайте региона.

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Карантин был введен после вспышки коронавируса в труднодоступном селении Ырбан. Инфекция была выявлена после приезда к родственникам жителя Красноярска. Ырбан стал первым местом в Туве, где диагностировали COVID-19, тувинские власти ввели карантин в Тоджинском районе.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории муниципального района <...>. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания", - говорится в документе.

По озвученной на аппаратном совещании в правительстве Тувы информации, очаг коронавируса в селе Ырбан ликвидирован.

По данным на 13 мая в регионе выявлены 157 случаев заражения коронавирусом. Выписаны в связи с выздоровлением 46 пациентов. Один пациент умер.