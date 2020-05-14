Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской в Томской области

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Томской области совместно с томской полицией закрыли подпольную оружейную мастерскую, которую, по версии следствия, организовали два жителя региона. При обысках у подозреваемых были изъяты пистолеты, автоматы и револьвер, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Томской области во взаимодействии с УМВД России по Томской области пресечена деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты 5 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ТТ, ПМ, револьвер "Наган", автоматы АКМ, СКС), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружием признано боевым", - говорится в сообщении.

По подозрению в изготовлении оружия задержаны двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Оба фигуранта признали свою вину.