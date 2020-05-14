Новосибирский суд приостановил работу частного дома престарелых из-за нарушений

ТАСС, 14 мая. Суд в Новосибирске приостановил деятельность круглосуточного частного дома престарелых для маломобильных и дезориентированных пожилых людей из-за нарушений пожарной безопасности. В частности, в здании площадью более 170 кв. м отсутствует эвакуационный выход, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"В Новосибирской области суд по ходатайству прокуратуры приостановил деятельность центра по уходу за пожилыми людьми до устранения нарушений пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Частный центр по круглосуточному уходу за пожилыми людьми "Забота 54", по данным сайта организации, рассчитан на 28 человек и предоставляет услуги для маломобильных пожилых людей после инфаркта и инсульта, с переломами и травмами различной тяжести, а также с такими заболеваниями как деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона. В здании площадью 172 кв. метра было оборудовано восемь палат для маломобильных граждан, уточнили в прокуратуре.

"Прокурорская проверка выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации помещений: изменение класса функциональной пожарной опасности зданий, отсутствие эвакуационного выхода, несоответствие качества огнезащитной обработки конструкций кровли здания", - уточняется сообщении.

Прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Постояльцы центра переведены в другое здание.