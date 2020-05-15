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На подготовку к зиме в Алтайском крае направят около 9 млрд рублей

В 2019 году на эти цели выделили 9,4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Общий объем средств, которые в 2020 году будут направлены на подготовку к зимнему отопительному сезону в Алтайском крае, составит более 9 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Виктор Томенко на совещании по подготовке регионов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

"Потребуются около 9 млрд рублей, из них примерно 2,5 млрд на подготовку жилищно-коммунального комплекса, около 7 млрд рублей будет направлено на подготовку субъектов энергетики. Здесь планируется ремонт 63 единиц крупного оборудования, ремонт 9,5 тыс. км ЛЭП всех классов и 2,4 тыс. трансформаторных подстанций. Уже сегодня работы выполняются, предприятия нам отчитываются и держат в курсе по 10% выделенных средств - то есть почти 900 млн руб. на сегодня освоено", - сказал Томенко.

Также планируется провести работы по обновлению 162 котлоагрегатов, 95 км теплосетей, 130 км водопроводных сетей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона, в прошлом году на подготовку к зиме было направлено 9,4 млрд рублей. Средства этого года могут быть увеличены - сумма будет уточняться после проведения опрессовки теплосетей. Томенко также отметил, что в прошедшем отопительном сезоне паспорта готовности получили 132 из 139 муниципальных образований края, цель этого года - довести выдачу паспортов до 100%.

"У вас в крае удалось снизить задолженность потребителей за коммунальные услуги, среди регионов в округе в первом квартале 2020 года у вас лучшие показатели по снижению задолженности за коммунальные услуги. Эту работу не ослабляйте - долги за холодное водоснабжение [снижены] на 4%, горячее - на 18%, электроэнергию - на 8%. Динамика снижения долгов есть", - отметил Меняйло.

Томенко подчеркнул, что работа по снижению долгов в крае продолжится. В то же время он отметил, что за апрель 2020 года платежная дисциплина в сфере услуг ЖКХ в крае снизилась на 10%. Глава региона пояснил, что это связано с мораторием на начисление штрафов и пени, введенным в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. Губернатор отметил, что эта проблема на контроле властей.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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