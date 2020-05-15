В иркутском Академгородке закрыли обсерватор для вахтовиков из-за риска заразить ученых

"Губернатор <...> поручил исполняющему обязанности заместителя губернатора Иркутской области Анатолию Андрияновичу Прокопьеву исключить из списков обсерваторов и пунктов временного размещения гостиницу "Академическая", - говорится в сообщении.

ТАСС, 15 мая. Власти Иркутской области исключили из списка коронавирусных обсерваторов гостиницу "Академическая", расположенную в центре иркутского Академгородка, из-за опасности заражения пожилых ученых. Об этом сообщается в пятницу на сайте Иркутского научного центра СО РАН.

В коллективном письме, адресованном врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, директора иркутских научных институтов и ученые писали, что гостиница, отданная под обсерватор вахтовиков, расположена в центре густонаселенного района, рядом с жилыми домами.

"Постояльцы гостиницы могут легко покидать пункт временного размещения и посещать ближайшие магазины. В этих же магазинах волонтеры и социальные работники покупают продукты для находящихся на самоизоляции ученых старшего поколения", - уточняется в сообщении.

Также рискуют заразиться ученые, которые продолжают перемещаться по улицам Академгородка, потому что деятельность некоторых институтов невозможно полностью остановить, говорится в письме.

В Приангарье зарегистрировано два крупных очага распространения нового коронавируса на месторождениях региона - в городе Усть-Куте выявлено 69 зараженных вахтовиков, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании, в городе Бодайбо - двое работников горно-обогатительного комбината на Вернинском золоторудном месторождении, сообщал оперштаб региона 14 мая. На утро 15 мая, по данным регионального оперштаба, число зараженных новым коронавирусом в области увеличилось на 15 человек и достигло 499, 117 пациентов выздоровели, девять умерли.