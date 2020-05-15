Суд смягчил приговор жителю Омска, осужденному за публичное оправдание теракта

ОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Апелляционный военный суд города Власихи сократил срок лишения свободы в колонии общего режима с 2,5 до 2 лет жителю Омска Дмитрию Павельчуку, который был осужден за публичное одобрение теракта в Новой Зеландии и призывы свергнуть власть. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

"Приговор был обжалован Павельчуком Д. А. в апелляционном порядке. Решением апелляционного суда по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, жителю Омска окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных в сетях общего пользования, включая сеть интернет. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Павельчука к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение 2,5 лет размещать материалы в интернете. Суд установил, что житель Омска при обсуждении в соцсети террористического акта в Новой Зеландии одобрительно высказывался о массовом убийстве, он также публично призывал свергнуть с использованием оружия действующую в России власть.