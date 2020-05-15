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В Томской области трех сотрудников полиции обвинили в избиении задержанного до смерти

Инцидент произошел в ночь на 1 мая в селе Бакчар

ТОМСК, 15 мая. /ТАСС/. Работники СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, в отношении трех сотрудников полиции в Томской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области, ложно воспринимая интересы службы, незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований, после чего доставили его в здание отдела полиции, где подвергли избиению, нанеся удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий").

Задержанные по решению суда находятся под стражей. Из органов внутренних дел их уволили. В настоящее время сотрудники СК при помощи полиции собирают доказательства вины обвиняемых.

Теги
РоссияТомская область
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