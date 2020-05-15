{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

На месторождениях золота в Приангарье выявили восемь случаев заражения коронавирусом

Количество заболевших за сутки увеличилось в четыре раза

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников золотодобывающих компаний на месторождениях в Иркутской области за сутки увеличилось в четыре раза, с двух до восьми. Заболевшие - работники трех предприятий, разрабатывающих месторождения золота в Бодайбинском районе, сообщается в пятницу на сайте муниципальной администрации.

"На 15 мая 2020 года выявлено восемь заражений коронавирусной инфекцией. Один человек находится в инфекционном отделении больницы, остальные под наблюдением медиков на дому, один человек умер. Все заболевшие - работники золотодобывающих предприятий: ООО "Друза", ПАО "Высочайший" и ГОК (горно-обогатительный комбинат - прим. ТАСС) "Вернинский", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации регионального оперативного штаба, четверо из заболевших - прибывшие на работу вахтовики, остальные - контактировавшие с зараженными.

По данным оперштаба на утро пятницы, в Иркутской области подтверждено 499 случаев заражения новым коронавирусом. За период пандемии 117 человек выздоровели, шесть умерли. Выявлено два очага распространения инфекции среди вахтовиков. Один - в Бодайбинской районе, второй - в городе Усть-Куте, где заразились 69 сотрудников подрядной организации, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании. Кроме того, девять зараженных вахтовиков выявлено в обсерваторе в Иркутском районе, где они проходили двухнедельный карантин перед выходом на работу.

С 14 мая до особого распоряжения передвижение вахтовиков по территории Иркутской области приостановлено.

Бодайбинский район - центр золотодобычи Иркутской области. Там находится крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог. Драгоценный металл в районе добывают 37 компаний.

В новость были внесены изменения (13:18 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Томской области трех сотрудников полиции обвинили в избиении задержанного до смерти
Инцидент произошел в ночь на 1 мая в селе Бакчар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС