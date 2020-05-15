На месторождениях золота в Приангарье выявили восемь случаев заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников золотодобывающих компаний на месторождениях в Иркутской области за сутки увеличилось в четыре раза, с двух до восьми. Заболевшие - работники трех предприятий, разрабатывающих месторождения золота в Бодайбинском районе, сообщается в пятницу на сайте муниципальной администрации.
"На 15 мая 2020 года выявлено восемь заражений коронавирусной инфекцией. Один человек находится в инфекционном отделении больницы, остальные под наблюдением медиков на дому, один человек умер. Все заболевшие - работники золотодобывающих предприятий: ООО "Друза", ПАО "Высочайший" и ГОК (горно-обогатительный комбинат - прим. ТАСС) "Вернинский", - говорится в сообщении.
По информации регионального оперативного штаба, четверо из заболевших - прибывшие на работу вахтовики, остальные - контактировавшие с зараженными.
По данным оперштаба на утро пятницы, в Иркутской области подтверждено 499 случаев заражения новым коронавирусом. За период пандемии 117 человек выздоровели, шесть умерли. Выявлено два очага распространения инфекции среди вахтовиков. Один - в Бодайбинской районе, второй - в городе Усть-Куте, где заразились 69 сотрудников подрядной организации, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании. Кроме того, девять зараженных вахтовиков выявлено в обсерваторе в Иркутском районе, где они проходили двухнедельный карантин перед выходом на работу.
С 14 мая до особого распоряжения передвижение вахтовиков по территории Иркутской области приостановлено.
Бодайбинский район - центр золотодобычи Иркутской области. Там находится крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог. Драгоценный металл в районе добывают 37 компаний.
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