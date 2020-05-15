На месторождениях золота в Приангарье выявили восемь случаев заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом среди сотрудников золотодобывающих компаний на месторождениях в Иркутской области за сутки увеличилось в четыре раза, с двух до восьми. Заболевшие - работники трех предприятий, разрабатывающих месторождения золота в Бодайбинском районе, сообщается в пятницу на сайте муниципальной администрации.

"На 15 мая 2020 года выявлено восемь заражений коронавирусной инфекцией. Один человек находится в инфекционном отделении больницы, остальные под наблюдением медиков на дому, один человек умер. Все заболевшие - работники золотодобывающих предприятий: ООО "Друза", ПАО "Высочайший" и ГОК (горно-обогатительный комбинат - прим. ТАСС) "Вернинский", - говорится в сообщении.