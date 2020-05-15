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В Иркутской области горит деревообрабатывающее предприятие на площади 1,2 тыс. кв. м

Информация и погибших и пострадавших не поступала

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Деревообрабатывающее предприятие горит в городе Усть-Илимске Иркутской области, пожар локализован на площади 1250 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Хвойной, 2, поступила в 11:09 мск. "Произошло возгорание кровли цеха, котельной и ангара. В настоящее время пожар локализован на площади 1250 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информация и погибших и пострадавших не поступала. К тушению привлекаются 24 человека и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияИркутская область
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