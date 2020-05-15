Ученые Томского политеха разработали способ обеззараживания пшеницы электроимпульсами

ТАСС, 15 мая. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) показали, что обработка импульсными электронными пучками помогает обеззараживать семена пшеницы от патогенных грибов, некоторые виды которых могут вырабатывать опасные для человека микотоксины. Кроме того, такая обработка влияет на всхожесть семян, сообщает в пятницу пресс-служба ТПУ.

Традиционно для сохранения качества продуктов и борьбы с вредными для человека микроорганизмами используются охлаждение, заморозка, пастеризация, консервирование и сушка. Однако эти методы иногда вызывают необратимые изменения в продуктах. Например, термическая обработка при высоких температурах приводит к образованию нежелательных гетероциклических кольцевых и канцерогенных соединений. В качестве альтернативы в разных странах разрабатывают технологии обработки продуктов сельского хозяйства, в том числе зерновых культур, с помощью ионизирующего излучения. Один из перспективных вариантов - использование электронных пучков.

"На технологии обеззараживания зерна с использованием мобильных электронных ускорителей есть высокий потенциальный спрос. Например, их активно разрабатывают и применяют в Германии. Поэтому, имея большой опыт и научный задел в импульсной ускорительной технике, мы решили взяться за эту проблему", - пояснил заведующий лабораторией импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий ТПУ Геннадий Ремнев.

Исследователи провели серию экспериментов на импульсном электронном ускорителе АСТРА-М. Он генерирует короткие по длительности (меньше микросекунды) пучки электронов, которые тем не менее обладают достаточной энергией, чтобы вызвать гибель микроорганизмов. Обработка приводит лишь к незначительному повышению температуры продукта. Важно, что при этом не используются радиоактивные материалы и не производится их наработка.

Для обработки электронными пучками могут быть использованы установки разного типа, но самые перспективные, по мнению ученых ТПУ, - мобильные импульсные ускорители. Они более безопасны по сравнению с традиционными источниками ионизирующего излучения на основе изотопов - ускоритель можно быстро выключить. Кроме того, они компактнее, чем непрерывные ускорители электронов того же класса напряжения.

Полученные данные смогут помочь внедрению мобильных электронных ускорителей в сельское хозяйство. Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда.