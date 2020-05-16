Прокуратура и СК проверят жалобы медиков в Иркутске на неполучение стимулирующих выплат

ТАСС, 16 мая. Прокуратура Иркутской области организовала проверку после публикации в местных СМИ видеообращения работников станции скорой помощи в Иркутске, которые пожаловались на невыплату им стимулирующих вознаграждений за работу с пациентами с коронавирусом, сообщается на официальном сайте прокуратуры в субботу.

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутская станция скорой медицинской помощи" при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка. При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.

В своем обращении работники скорой помощи сообщают, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса не получили врачи, фельдшеры и водители станции, в то время как президент РФ поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая.

Поверку начали и в региональном управлении Следственного комитета. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат")", - говорится в опубликованном на сайте СК РФ сообщении.