В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

"Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 16 мая, заявил, что сотрудникам медицинских учреждений должен быть сделан перерасчет с учетом изменений в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 года... Встреча с главными врачами медучреждений состоялась в формате видеосвязи <…> Сотрудники учреждений, контактирующие с больными коронавирусом, должны получить положенные стимулирующие выплаты, с учетом перерасчета, до конца завтрашнего дня", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Работники станции скорой медицинской помощи в Иркутске в субботу записали видеообращение и сообщили, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса до сих пор не получили врачи, фельдшеры и водители станции, в то время как президент РФ поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Проверку по данному факту начали Следственный комитет и прокуратура Иркутской области.

Вместе с тем, по данным министерства здравоохранения Иркутской области, выплаты уже произведены 796 медицинским работникам региона на общую сумму свыше 20 млн рублей. "Спорные вопросы региональное министерство здравоохранения отрабатывает в круглосуточном режиме с профильным федеральным ведомством", - добавили в пресс-службе областного правительства.