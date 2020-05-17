Кафе и рестораны в Кузбассе смогут принимать посетителей на открытых верандах с 18 мая

КЕМЕРОВО, 17 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса с 18 мая разрешили возобновить работу предприятиям общественного питания, которые с конца марта работали только навынос из-за ограничений в связи с коронавирусом, при условии, что принимать посетителей они будут на открытых верандах. Соответствующие ограничения будут сняты только в муниципалитетах с низким порогом заболеваемости, сообщил в воскресенье в видеообращении губернатор Сергей Цивилев.

"C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. При этом необходимо обеспечить выполнение ряда требований - дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила. Соблюдение этих требований будет контролироваться", - сказал Цивилев.

Кафе и рестораны возобновят работу в Кемерове, а также в нескольких других крупных городах Кузбасса - Прокопьевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком. В Новокузнецке предприятия общественного питания пока останутся закрытыми, в городе на сегодня зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусом, что составляет больше трети от всех случаев заражения в Кемеровской области.

Глава региона также не исключил, что в ближайшее время смогут возобновить работу и торговые центры, и рекомендовал предпринимателям начать подготовку к открытию - нанести разметку с рекомендуемой социальной дистанцией, обеспечить запасы защитных масок и антисептиков.

"В течение недели комиссия будет проверять торговые центры, после чего будет принято решение об их открытии, если позволит эпидемиологическая ситуация. В связи с этим режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю - до 25 мая включительно", - пояснил губернатор.

Ранее власти Кузбасса, где на сегодня зафиксирован самый низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией среди регионов СФО, с 12 мая начали поэтапную отмену введенных ограничений. Открыты парки, скверы и набережные, спортивные площадки и стадионы на улице, возобновили работу объекты торговли за исключением торговых центров.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано 328 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7 за последние сутки. 113 человек выздоровели, 7 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков в стационарах.