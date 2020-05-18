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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области выявили 39 новых случаев коронавируса среди вахтовиков

Всего в регионе зафиксировали 180 случаев инфицирования среди вахтовиков

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения вахтовых рабочих новым коронавирусом за сутки в Иркутской области увеличилось на 39 и достигло 180, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

"698 подтвержденных [за весь период пандемии] случаев заболевания, в том числе <…> 180 вахтовиков", - говорится в сообщении оперштаба.

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В воскресенье сообщалось о 141 зараженном вахтовике.

Очаги распространения инфекции среди вахтовиков выявлены в городе Усть-Куте на объектах Иркутской нефтяной компании - одного из крупных частных производителей углеводородного сырья в России, а также в Бодайбинском районе на золоторудных месторождениях. С 14 мая до особого распоряжения передвижение вахтовиков по территории Иркутской области приостановлено.

Доплата медикам

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, 17 мая дополнительно было перечислено 9 млн 675 тыс. рублей для перерасчета выплат медикам. Доплата была произведена из расчета 50 тыс. рублей - врачам, 25 тыс. рублей - фельдшерам и водителям. Перерасчет будет сделан в связи с тем, что внесены изменения в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484. В первоначальной редакции постановления выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время, теперь выплаты производятся за факт работы с зараженными пациентами.

В сообщении пресс-службы отмечается, что дополнительные выплаты за апрель медикам за работу с пациентами с коронавирусом произведены в полном объеме, перечислен аванс за первую половину мая. Полностью стимулирующие выплаты произведут до конца месяца.

Как сообщал ТАСС, 16 мая в СМИ Иркутска появилось видеообращения работников станции скорой помощи, которые пожаловались на невыплату им стимулирующих вознаграждений за работу с пациентами с коронавирусом. По этому поводу проверки начали прокуратура и СК.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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