Суд продлил на два месяца арест управляющему отделением ПФР в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска продлил арест управляющему отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денису Майбороде на два месяца - до 19 июля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Железнодорожным районным судом г. Красноярска управляющему отделением Пенсионного фонда Красноярского края Денису Майбороде продлен арест еще на два месяца, до 19 июля 2020 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Майборода подозревается в получении взятки в 13 млн рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он был задержан в конце января 2020 года. По версии следствия, подозреваемый, сговорившись со своим заместителем, получил взятку за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на приобретение здания для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта. Позднее арбитражный суд края признал сделку незаконной.

В 2018 году СК России возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.