Власти пересчитали выплаты контактирующим с коронавирусом новосибирским медикам

Ранее местные СМИ сообщали, что сотрудники скорой помощи в Новосибирске продолжают получать минимальные выплаты (от 200 до 700 рублей в месяц) за оказание медицинской помощи жителям, зараженным коронавирусной инфекцией. Одна из причин, по мнению медиков, - расчет надбавок в зависимости от количества часов, которые медики работают с больными COVID-19.

НОВОСИБИРСК, 18 мая. /ТАСС/. Медики в Новосибирской области, ранее жаловавшиеся на недостаточную сумму надбавок за работу с пациентами, больными COVID-19, получат выплаты независимо от количества отработанных часов. Перерасчет средств за апрель произведен региональным Минздравом в выходные, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания правительства министр здравоохранения области Константин Хальзов.

"В связи с внесенными изменениями в постановление правительства о стимулирующих выплатах, с субботы на воскресенье Мнистерство здравоохранения совместно с другими медицинскими организациями Новосибирской области осуществили доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением. Сегодня до шести часов вечера выплаты будут осуществлены непосредственно медицинским работникам", - сказал Хальзов.

Он пояснил, что выплаты получат все медицинские работники, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, вне зависимости от количества отработанных часов. В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил не допустить снижения выплат тем сотрудникам медучреждений, которые берут дополнительные часы работы. "Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, которые работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле", - пояснил Травников, добавив, что для этого могут быть задействованы средства регионального бюджета.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.