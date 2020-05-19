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На деревообрабатывающем предприятии в Приангарье тушат пожар на площади более 2 тыс. кв. м

В ликвидации возгорания задействованы 17 человек и шесть единиц техники

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Пожар на площади более 2 тыс. кв. м тушат на деревообрабатывающем предприятии в Чунском районе Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"В Чунском районе в поселке Чунском в 06:00 (01:00 мск) произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия ООО "Илим", производственный цех. В 06:57 (01:57 мск) локализация пожара на площади 2 тыс. 115 кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Работы по тушению осложняются отсутствием источников водоснабжения вблизи предприятия. 

К тушению пожара привлекается 17 человек и шесть единиц техники, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что к моменту прибытия пожарных горела крыша цеха. 

Дознаватели МЧС установили, что возгорание произошло в результате нарушения правил эксплуатации печи в цехе в процессе производства. Сообщение о пожаре поступило поздно, распространению огня на большую площадь способствовало отсутствие системы пожаротушения. По факту пожара инспекторы государственного пожарного надзора проведут проверку в отношении собственника предприятия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская область
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