В Красноярском крае развернули военный госпиталь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа установили мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом в поселке Еруда в Красноярском крае. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Алексея Лемякина.