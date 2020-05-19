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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае развернули военный госпиталь для борьбы с коронавирусом

Он оборудован отделением анестезиологии и реанимации, а также лабораторией

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа установили мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом в поселке Еруда в Красноярском крае. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Центрального военного округа развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - приводятся в сообщении слова заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Алексея Лемякина.

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"Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, [аппарат] УЗИ", - добавил генерал.

В министерстве проинформировали, что в соответствии с поручением президента РФ и верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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