{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ангара" перенесла запуск рейса Иркутск - Чита - Хабаровск из-за низкого пассажиропотока

Полеты планируют начать 16 июня

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" перенесла запуск авиарейса по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск с 19 мая на 16 июня из-за низкого пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

В феврале о планах "Ангары" запустить рейс в середине мая сообщила пресс-служба губернатора Забайкалья.

"Авиакомпания подала заявку на субсидируемые полеты в Росавиацию, ее одобрили предварительно на май. Но из-за низкого пассажиропотока дата начала полетов определена на 16 июня", - уточнили в пресс-службе.

Предполагалось, что полеты по маршруту будут осуществлять на самолете Ан-148-100Е. Как отмечалось на официальном сайте авиакомпании, перелет из Иркутска в Читу займет 1 час 40 минут, а из Читы в Хабаровск - 2 часа 40 минут. Стоимость перелета из Иркутска в Хабаровск должна была составить около 10 тыс. рублей.

В апреле российские авиакомпании начали отменять или сокращать рейсы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью сформировать списки пассажиров.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 5 тыс. вахтовиков вывезли с Чаяндинского месторождения Якутии в другие регионы
Всего выполнили 55 рейсов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС