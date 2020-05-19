"Ангара" перенесла запуск рейса Иркутск - Чита - Хабаровск из-за низкого пассажиропотока

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" перенесла запуск авиарейса по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск с 19 мая на 16 июня из-за низкого пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

В феврале о планах "Ангары" запустить рейс в середине мая сообщила пресс-служба губернатора Забайкалья.

"Авиакомпания подала заявку на субсидируемые полеты в Росавиацию, ее одобрили предварительно на май. Но из-за низкого пассажиропотока дата начала полетов определена на 16 июня", - уточнили в пресс-службе.

Предполагалось, что полеты по маршруту будут осуществлять на самолете Ан-148-100Е. Как отмечалось на официальном сайте авиакомпании, перелет из Иркутска в Читу займет 1 час 40 минут, а из Читы в Хабаровск - 2 часа 40 минут. Стоимость перелета из Иркутска в Хабаровск должна была составить около 10 тыс. рублей.

В апреле российские авиакомпании начали отменять или сокращать рейсы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и невозможностью сформировать списки пассажиров.