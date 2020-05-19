Министр природных ресурсов Хакасии ушел на самоизоляцию

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, коронавирус был обнаружен у 642 человек, из них 249 выздоровело, десять скончалось.

ТАСС, 19 мая. Министр природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Арехов ушел на самоизоляцию после того, как у сотрудника министерства был обнаружен коронавирус. Об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"У сотрудника Минприроды Хакасии подтвердился диагноз коронавирус. В связи с чем пять сотрудников ведомства отправлены на самоизоляцию, в том числе министр природных ресурсов и экологии республики Сергей Арехов. В здании проведена санобработка", - говорится в сообщении.

В конце марта на самоизоляцию уходил глава региона Валентин Коновалов после полета в одном самолете с женщиной, зараженной COVID-19. Вирус у главы региона обнаружен не был. В апреле на самоизоляцию были отправлены вице-премьер республиканского правительства и трое министров, чьи фамилии не сообщались. Причиной самоизоляции стало, то что у сотрудника одного из республиканских министерств было подозрение на заражение COVID-19, он в свою очередь общался с членом семьи, у которого было также подозрение на наличие у него коронавируса. Вирус у членов правительства также не подтвердился.