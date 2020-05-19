Экспертиза одобрила проекты возведения дамб в пострадавшей от паводков Иркутской области

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на проекты строительства дамб в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших летом 2019 года от сильных паводков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительные заключения в отношении проектов сооружений инженерной защиты в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

К строительству дамб на реках Ие, Уде и Бирюсе планируется приступить в июне 2020 года. Контракты с подрядчиками должны заключить в ближайшее время. На строительство пяти защитных сооружений в 2020 году из федерального и областного бюджетов планируется направить 1 млрд 419 млн рублей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.